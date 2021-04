Manchester City, De Bruyne rinnova fino al 2025: è ufficiale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Manchester (REGNO UNITO) - Kevin De Bruyne , dal momento del suo approdo al Manchester City , si è affermato come uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale. Il belga, con i Citizens, ha vinto ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021)(REGNO UNITO) - Kevin De, dal momento del suo approdo al, si è affermato come uno dei migliori centrocampisti a livello mondiale. Il belga, con i Citizens, ha vinto ...

Advertising

DiMarzio : #ManCity, #DeBruyne: 'Non potrei essere più felice' - ItaSportPress : Haaland, autografo al guardalinee dopo Manchester City-Borussia Dortmund: la reazione di Guardiola (VIDEO) -… - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Manchester City, blindato Kevin De Bruyne. Accordo fino al 2025 - Fprime86 : RT @DiMarzio: La spiaggia di Pescara, il Parma e la chiamata di D'Aversa a #Guardiola per... Phil #Foden l'uomo in più del @ManCity https:/… - Fprime86 : RT @DiMarzio: #ManCity, #DeBruyne: 'Non potrei essere più felice' -