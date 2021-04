“LOL non fa ridere”: Frank Matano risponde alla provocazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il critico Aldo Grasso dice la sua su LOL, il programma comico uscito su Prime Video. Frank Matano non ci sta e risponde a modo suo Al Corriere della Sera il critico Aldo Grasso si scaglia con foga contro “LOL – Chi Ride è Fuori“, il programma comico in onda dal 1 aprile su Amazon Prime Video. Il format del programma prevede che dieci comici restino chiusi in una stanza per sei ore provando a farsi ridere, ma senza poterlo fare. Il regolamento, infatti, prevede l’espulsione dal gioco per chi venga beccato a ridere, mentre al vincitore toccheranno 100.000 euro da devolvere in beneficenza. “Quattro motivi per cui non fa ridere invece per niente” scrive Aldo Grasso in un suo editoriale al Corriere parlando di LOL, definendo lo show “piuttosto piuttosto molto puerile e assai ... Leggi su zon (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il critico Aldo Grasso dice la sua su LOL, il programma comico uscito su Prime Video.non ci sta ea modo suo Al Corriere della Sera il critico Aldo Grasso si scaglia con foga contro “LOL – Chi Ride è Fuori“, il programma comico in onda dal 1 aprile su Amazon Prime Video. Il format del programma prevede che dieci comici restino chiusi in una stanza per sei ore provando a farsi, ma senza poterlo fare. Il regolamento, infatti, prevede l’espulsione dal gioco per chi venga beccato a, mentre al vincitore toccheranno 100.000 euro da devolvere in beneficenza. “Quattro motivi per cui non fainvece per niente” scrive Aldo Grasso in un suo editoriale al Corriere parlando di LOL, definendo lo show “piuttosto piuttosto molto puerile e assai ...

