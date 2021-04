L’Inter spera che Icardi torni in Serie A (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mauro Icardi potrebbe lasciare il Psg e fare ritorno in Serie A: un’eventualità che renderebbe felice anche L’Inter L’Inter sta correndo verso lo Scudetto. Pochi dubbi, se non quelli soliti legati alla matematica, sul fatto che la squadra di Conte a fine stagione si cucirà il tricolore sul petto. Archiviata la pratica campionato, per i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mauropotrebbe lasciare il Psg e fare ritorno inA: un’eventualità che renderebbe felice anchesta correndo verso lo Scudetto. Pochi dubbi, se non quelli soliti legati alla matematica, sul fatto che la squadra di Conte a fine stagione si cucirà il tricolore sul petto. Archiviata la pratica campionato, per i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Simone63191330 : @CapitanBergomi Basta a piagne cristo basta!!!sono tifosi sono del Milan ma basta!! Ndo cazzo volevamo anda...L Int… - nantas3 : @fcin1908it Questo spera solo che l’Inter vada in b - MarioBest11_ : @Onestidal2007 @CorSport La tua campagna che porti avanti ovunque, non andrà da nessuna parte. Chiunque vinca quest… - hakimitolukaku : @RobertoGalasso7 @davide93714530 @ClennellPeter @JacobsBen peter non ha capito niente .. scusami ma è un tifoso del… - Step_Anto_Inter : Brozovic, Skriniar e Hakimi. Per loro, riporta Sky Sport, tampone e allenamento personalizzato. Domani, invece, fa… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter spera SNAI – Serie A: Milan a rischio in quota vince l'Atalanta Fortune Italia