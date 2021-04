Liga 2020 2021 | Lopez risponde a Villalibre | Real Sociedad e Athletic Bilbao non vanno oltre l’1-1

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Il match valevole per la ventinovesima giornata ditraè terminato 1-1. Nel rematch della finale di Copa del Rey 2019/, andato in scena sabato 3 aprile e vinto di misura dalla, le due squadre non sono andateil pareggio. Beffa clamorosa per gli ospiti, capaci di portarsi in vantaggio a 5? dallo scadere con. I padroni di casa sono infatti riusciti a siglare il gol del pari all’89’ con, il quale ha evitato la terza sconfitta consecutiva ai suoi. Laraggiunge Betis e Villaal quinto posto a quota 46 punti. Terzo ...