“La ragazza russa non è Denise Pipitone” Ma sull’account di Olesya spunta la bandiera italiana

Advertising

rtl1025 : ?? L'avvocato dei genitori di #DenisePipitone, Giacomo Frazzitta, smentisce di aver rilasciato dichiarazioni a Fanpa… - trash_italiano : Sarebbe bello avere finalmente notizie di Denise. Secondo molti però le foto della ragazza russa da piccola non cor… - fanpage : La somiglianza tra la giovane e la mamma di Denise Pipitone è piuttosto evidente. L'avvocato della famiglia vola in… - AuroNaidon : RT @rtl1025: ?? L'avvocato dei genitori di #DenisePipitone, Giacomo Frazzitta, smentisce di aver rilasciato dichiarazioni a Fanpage e di 'av… - VirnaBalanzin : RT @SecolodItalia1: “Denise Pipitone non è la ragazza russa”. Ma sull’account di Olesya spunta la bandiera italiana -

Ultime Notizie dalla rete : ragazza russa

iLMeteo.it

PALERMO "Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questatrasformata dalla Tvin una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise...", si lascia sfuggire l' avvocato Giacomo Frazzitta mentre a Mosca sta per andare in onda la "finta diretta" ...Uno YouTuber russo, roma_bler, ha soffiato sul fuoco della polemica con un'accusa molto grave alla: 'Olesya è un'attrice del mio reality su YouTube, lei mente. Non si gioca con i ...Dalla Russia l'indiscrezione: "Olesya Rostova non è Denise Pipitone". In attesa della messa in onda della trasmissione russa "Let Them Talk" ("Lasciali ...PALERMO «Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise...», si lascia sfuggire l’avvocato Giacomo Frazzitta ...