La brutta figura di "Chi l'ha visto" sul caso di Denise Pipitone (Di mercoledì 7 aprile 2021) C'è un bel film di Clint Eastwood, Changeling, che racconta la storia sconvolgente (e vera) di una mamma a cui nel 1928, a Los Angeles, sparisce il figlio. Quella mamma, interpretata da Angelina Jolie, subirà un'ulteriore violenza: il sistema, anziché aiutarla a ritrovare il suo vero figlio, tenterà di convincerla di averlo ritrovato, tanto che la polizia le riconsegnerà un bambino non suo. Un estraneo, che però deve servire a dare lustro al sistema, a lucidarne pubblicamente l'efficienza. Ho pensato a Changeling mentre assistevo sbigottita alla telenovela triste sulla piccola Denise Pipitone, in questi giorni, masticata da tv e giornali con un sensazionalismo spietato e imprudente. Alla storia di questa madre, Piera Maggio, a cui i media stanno raccontando che la figlia forse è in Russia, portata lì dagli zingari cattivi. La storia è ormai nota: una ...

