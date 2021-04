Juventus | Zoff su Pirlo | «I cambi generazionali richiedono anni»

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Dinoparla della posizione di Andreasulla panchina della: ecco le dichiarazioni dell’ex portiere e tecnico bianconero Dinoè stato intervistato dal Corriere Torino dove ha parlato della situazione dialla Juve. «La Juve ha inaugurato un nuovo ciclo, bisogna proseguire su questa strada. Dare la prima squadra aè stata una scommessa? Lui è un ragazzo a modo, non ha esperienza ma credo che in questa stagione anche altri allenatori avrebbero avuto diversi problemi. I. Giocare alla Juve non è semplice, specie per i giovani. Ma bisogna avere pazienza, i giovani daranno quello che i tifosi si aspettano». CONTINUA A LEGGERE SU ...

Dino, ex portiere di Napoli e Juve ed ex ct della Nazionale, ha parlato su Radio CRC della partita di questa sera. 'La partita di stasera è decisiva soprattutto per la, il Napoli sta meglio ...Il futuro di Andrea Pirlo alla guida dellaresta in bilico. Molto importante, in tal senso, sarà la sfida odierna contro il Napoli per ... Dino. Intervenuto ai microfoni del Corriere di Torino