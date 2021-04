Juventus-Napoli | oggi il recupero | Pirlo si gioca il posto Ajax-Roma | Fonseca al bivio

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Nel tardo pomeriggio di7 aprile, alle 18:45, l’attesodi Serie A fra. Sono passati 6 mesi dal match della terza giornata di campionato e ora quella che andrà in scena sarà quasi una finale per unin Champions. Bianconeri e azzurri sono appaiati in classifica al quartocon 56 punti, ma le due formazioni sono reduci da momenti di forma opposti. Laha raccolto un solo punto nelle ultime due giornate, mentre ilviene da sei risultati utili consecutivi con cinque vittorie e un pareggio. Le formazioni di Juve eDue cambi per Andrearispetto alla formazione vista nel derby. Fuori Alex Sandro e Kulusevski, dentro McKennie e Arthur che, dopo essere stati ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #JuveNapoli ?? - tancredipalmeri : Già solo che rimbalzi da più parti l'opzione cambio immediato di Pirlo se sconfitto dal Napoli (mi par assurdo, ma… - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??…

Anzitutto, c'è in ballo la possibilità di uno scambio con la Juventus: Icardi e signora a Torino, ... Roma e Napoli, in particolare, hanno effettuato dei sondaggi nelle scorse settimane, sperando magari ...Nuovo caso di positività al Covid all'interno del Napoli, anche se non si tratta di un componente del gruppo squadra che ieri è partito per Torino. Juventus trema ancora, con un altro positivo in casa azzurra. Ieri la squadra di Gennaro Gattuso è partita per Torino per il match di recupero previsto per oggi alle 18.45 all'Allianz Stadium. Un membro dello staff del Napoli è risultato positivo al Covid ... e non partirà per Torino per seguire il big match contro la Juventus.