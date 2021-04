Juventus, Dagospia: “Telefonata Allegri-Elkann, data la disponibilità per un ritorno in bianconero” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Clamorosa rivelazione di Dagospia, che ha parlato di una Telefonata tra Massimiliano Allegri e John Elkann su un possibile ritorno del tecnico livornese in bianconero qualora Andrea Pirlo dovesse essere esonerato. Uno scenario che secondo il noto sito web, potrebbe avverarsi facilmente in caso di sconfitta contro il Napoli in quello che attualmente appare come un tesissimo spareggio Champions. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Clamorosa rivelazione di, che ha parlato di unatra Massimilianoe Johnsu un possibiledel tecnico livornese inqualora Andrea Pirlo dovesse essere esonerato. Uno scenario che secondo il noto sito web, potrebbe avverarsi facilmente in caso di sconfitta contro il Napoli in quello che attualmente appare come un tesissimo spareggio Champions. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dagospia sconcerti stronca pirlo: 'la juventus tornera' competitiva certamente senza di lui...' Mario Sconcerti per www.corriere.it agnelli pirlo Per capire meglio la Juve proviamo prima ad esaminare semplicemente i dati tecnici che emergono da queste 29 giornate di campionato. Poi si potrà ...

agnelli e allegri hanno visto insieme il derby di torino.e'la prova del ritorno in bianconero di max Da sport.virgilio.it MAX ALLEGRI ANDREA AGNELLI Si prevedono giornate caldissime in casa Juventus dopo il pareggio contro il Torino nel derby. La posizione di Andrea Pirlo è ormai in discussione, la panchina del Maestro comincia ...

Juventus, Dagospia: “Telefonata Allegri-Elkann, data la disponibilità per un ritorno in bianconero” Clamorosa rivelazione di Dagospia, che ha parlato di una telefonata tra Massimiliano Allegri e John Elkann su un possibile ritorno del tecnico livornese in bianconero qualora Andrea Pirlo dovesse esse ...

Nati oggi: Sami Khedira, campione del mondo tra Juve e Real Al termine della stagione successiva, decide di non rinnovare il contratto che lo lega al Real Madrid, e da svincolato firma per la Juventus. In maglia Merengue si ritaglia subito uno spazio important ...

