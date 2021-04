Juve-Napoli | gara decisiva per Pirlo | in caso di sconfitta può arrivare l’esonero

Advertising

fanpage : Ultim'ora La partita tra #JuveNapoli potrebbe essere nuovamente rinviata. - juventusfc : Ecco Mister @Pirlo_official! Al via la conferenza alla vigilia di #JuveNapoli ??? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #Pirlo presenta la sfida col #Napoli e parla del suo futuro alla #Juve - closetoJu : RT @mike_fusco: Juve-Napoli sono i quarti di Scempio - alei1004 : @FBiasin L’Inter sta vincendo questo campionato con merito,esprimendo il massimo del proprio potenziale,ma definire… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI UFFICIALE ", esito tamponi gruppo squadra: tutti negativi al Covid - 19 Cruciani: ", mi auguro venga rimandata: così a...Nel tardo pomeriggio va in scena un importante, ma non sarà sfida scudetto.le ultime dalla Spagna La Juventus da oggi inizia a giocarsi una fetta consistente del suo futuro. I bianconeri in campo contro il Napoli per il vero e proprio spareggio per il posto Champions, che ...Igor Tudor, attuale vice di Andrea Pirlo, potrebbe essere una delle ipotesi come traghettatore della Juventus La Juventus vorrebbe evitare a tutti i costi il cambio di Pirlo in corsa, ma l’imperativo ...