Joss Whedon | minacce a Gal Gadot sul set di Justice League

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Non sono una novità gli atteggiamenti pessimi del registanei confronti dei membri del cast di alcuni film. Come riportato in un lungo resoconto delle varie accuse dell’Hollywood Reporter infatti si legge di accuse fatte da Ray Fischer al regista. Inoltre spuntano alcuni particolari riguardanti il comportamento dicon Galdurante le riprese diCon chi ha avuto discussionidurante le riprese? Nel pezzo di Hollywood Reporter si legge come Fisher non era l’unica star dia essere scontenta. Il giornale riporta infatti che secondo alcune fontiaveva avuto degli attriti con tutte le ...

Ultime Notizie dalla rete : Joss Whedon

Sky Tg24

Dopo le ben note accuse di Ray Fisher, interprete di Cyborg, ai danni del regista, e le rivelazioni più recenti dei rapporti non idilliaci tra quest'ultimo e l'interprete di Wonder Woman ...Secondo un nuovo report di The Hollywood Reporter ,avrebbe minacciato di rovinare la carriera di Gal Gadot durante le riprese aggiuntive di Justice League . Quando Zack Snyder lasciò la produzione del cinecomic nel 2017 a causa di un ...Non sono una novità gli atteggiamenti pessimi del regista Joss Whedon nei confronti dei membri del cast di alcuni film. Come riportato in un lungo resoconto delle varie accuse dell’Hollywood Reporter ...Trapela uno scottante retroscena risalente a qualche anno fa, prima che l'attore diventasse famoso per la serie Netflix Bridgerton ...