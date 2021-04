Inter, Conte sorride: negativi i tamponi del gruppo squadra (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antonio Conte può sorridere verso la gara contro il Sassuolo: tutti negativi i tamponi effettuati ieri sul gruppo squadra nerazzurro Buone notizie per Antonio Conte in vista del recupero della gara contro il Sassuolo. La partita fu rinviata prima della sosta per le nazionali sotto decisione dell’ATS di Milano per i quattro positivi in casa Inter tra i calciatori, oltre ai dirigenti. Tutti negativi i tamponi sul gruppo squadra dell’Inter, effettuati ieri. Antonio Conte, dunque, avrà tutti a disposizione, eccetto infortunati e squalificati. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Antoniopuòre verso la gara contro il Sassuolo: tuttieffettuati ieri sulnerazzurro Buone notizie per Antonioin vista del recupero della gara contro il Sassuolo. La partita fu rinviata prima della sosta per le nazionali sotto decisione dell’ATS di Milano per i quattro positivi in casatra i calciatori, oltre ai dirigenti. Tuttisuldell’, effettuati ieri. Antonio, dunque, avrà tutti a disposizione, eccetto infortunati e squalificati. Leggi su Calcionews24.com

