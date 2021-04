Incendio in villa a Canegrate, fiamme alimentate dal vento (Di mercoledì 7 aprile 2021) Canegrate (Milano) - Un Incendio è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, prima delle 14, in una villetta in via Per Canegrate, in zona Santa Colomba a Canegrate. Sul posto i vigili dle fuoco di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 7 aprile 2021)(Milano) - Unè scoppiato nel primo pomeriggio di oggi, prima delle 14, in una villetta in via Per, in zona Santa Colomba a. Sul posto i vigili dle fuoco di ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio villa Incendio in villa a Canegrate, fiamme alimentate dal vento ...di Inveruno che hanno spento il rogo che stava iniziando ad annerire i muri della elegante villa al ... Non sono note le cause dell'incendio. Il vento ha anche amplificato il rogo che avrebbe potuto ...

LODI VECCHIO. INCENDIO IN VILLA, SOCCORSE DUE PERSONE Concluse in mattinata le operazioni di soccorso a Lodi Vecchio per un villino di due piani in fiamme: soccorsa e affidata al personale sanitario una coppia di persone, rimaste intossicate dal fumo, ed ...

