In un anno quasi un milione di lavoratori in meno (Di mercoledì 7 aprile 2021) quasi un milione di occupati in meno a febbraio rispetto allo stesso mese del 2020, poco prima che entrassero in vigore le misure anti Covid-19. Il dato, rilevato dall’Istat, risente però delle nuove regole europee sul calcolo degli occupati scattate a gennaio 2021 che tiene fuori coloro che sono assenti dal lavoro per almeno tre mesi come è accaduto in questo periodo per quelli che sono in cassa integrazione o hanno un’attività indipendente sospesa. Questi ultimi, che fino a dicembre erano considerati tra gli occupati, dal nuovo anno sono conteggiati tra gli inattivi (o tra i disoccupati se fanno ricerche attive di lavoro) facendo così scendere in modo sensibile il numero di coloro che hanno un’occupazione. Le nuove statistiche, rielaborate a partire ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021)undi occupati ina febbraio rispetto allo stesso mese del 2020, poco prima che entrassero in vigore le misure anti Covid-19. Il dato, rilevato dall’Istat, risente però delle nuove regole europee sul calcolo degli occupati scattate a gennaio 2021 che tiene fuori coloro che sono assenti dal lavoro per altre mesi come è accaduto in questo periodo per quelli che sono in cassa integrazione o hun’attività indipendente sospesa. Questi ultimi, che fino a dicembre erano considerati tra gli occupati, dal nuovosono conteggiati tra gli inattivi (o tra i disoccupati se fricerche attive di lavoro) facendo così scendere in modo sensibile il numero di coloro che hun’occupazione. Le nuove statistiche, rielaborate a partire ...

Advertising

pietroraffa : ?? Istat: nell'ultimo anno in Italia persi 945 mila occupati. Quasi 1 milione di posti di lavoro in meno. Un'enormità - Agenzia_Ansa : Covid, la California riapre Disneyland e altri parchi di divertimento, chiusi da quasi un anno a causa della pandem… - lauracollantin : RT @LucaPicotti: Ridendo e scherzando, è da 5 mesi che viviamo con il coprifuoco alle 22. Quasi mezzo anno senza potere girare per le strad… - DFailli : RT @francescatotolo: Quasi 1 MILIONE di posti di lavoro bruciati a causa delle restrizioni e delle chiusure in un anno. Tasso di disoccupaz… - MStphane1 : RT @francescatotolo: Quasi 1 MILIONE di posti di lavoro bruciati a causa delle restrizioni e delle chiusure in un anno. Tasso di disoccupaz… -