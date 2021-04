Advertising

giornaleradiofm : Giordania: re Abdallah, la crisi è finita: (ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - 'La crisi è finita'. Lo ha detto re Abdallah… - libellula58 : RT @ansaeuropa: La presidente della Commissione europea Ursula #vonderLeyen è ad Amman, #Giordania, dove incontrerà il re #Abdallah , tra i… - ansaeuropa : La presidente della Commissione europea Ursula #vonderLeyen è ad Amman, #Giordania, dove incontrerà il re #Abdallah… - generacomplotti : RT @formichenews: Il complotto ad Amman è fallito. Così re Abdallah risolverà la crisi L’analisi di @IgorPellicciari, Università di Urbino… - GabriellaGaro14 : RT @formichenews: Il complotto ad Amman è fallito. Così re Abdallah risolverà la crisi L’analisi di @IgorPellicciari, Università di Urbino… -

"La crisi è finita". Lo ha detto rediin un discorso alla tv riferendosi alla vicenda del fratellastro Hamzah. "La sfida dei giorni passati non è stata la più difficile né la più pericolosa per la stabilità della ...Bruxelles, 07 apr 12:21 - Oggi la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, è ad Amman, in, dove incontrerà il re,II. Lo ha...TEL AVIV, 07 APR - "La crisi è finita". Lo ha detto re Abdallah di Giordania in un discorso alla tv riferendosi alla vicenda del fratellastro Hamzah. "La sfida dei giorni passati non è stata la più ...(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - Il principe Hamzah,dopo il tentativo di colpo di Stato in Giordania,ha ribadito la fedeltà al re giordano Abdallah II. L'ex erede al trono è stato accusato di aver orchestra ...