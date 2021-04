Fonseca: “Vedo i ragazzi carichi, sono fiducioso. Domani giocheranno Dzeko e Veretout” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vigilia di notte europea per la Roma di Paulo Fonseca, attesa Domani ad Amsterdam per l’andata dei quarti di Europe League contro l’Ajax. Così il tecnico portoghese dei giallorossi ha presentato la partita: “Io sento la squadra motivata e sono fiducioso. Dobbiamo fare una partita perfetta. L’Ajax è fortissima, in qualche tratto simile al Sassuolo. Affrontiamo una delle squadre che offensivamente è fra le migliori d’Europa. La chiave sarà non commettere errori difensivi. Non giochiamo solo Domani, è una sfida equilibrata che si deciderà anche al ritorno”. Su Veretout: “È pronto e giocherà. Si è allenato bene” Su Dzeko: “Io lo Vedo bene fisicamente, è stato in Nazionale ma è tornato bene. Giocherà Domani”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 7 aprile 2021) Vigilia di notte europea per la Roma di Paulo, attesaad Amsterdam per l’andata dei quarti di Europe League contro l’Ajax. Così il tecnico portoghese dei giallorossi ha presentato la partita: “Io sento la squadra motivata e. Dobbiamo fare una partita perfetta. L’Ajax è fortissima, in qualche tratto simile al Sassuolo. Affrontiamo una delle squadre che offensivamente è fra le migliori d’Europa. La chiave sarà non commettere errori difensivi. Non giochiamo solo, è una sfida equilibrata che si deciderà anche al ritorno”. Su: “È pronto e giocherà. Si è allenato bene” Su: “Io lobene fisicamente, è stato in Nazionale ma è tornato bene. Giocherà”. Foto: Twitter ...

