Evasione in Nigeria da una prigione | 1800 uomini

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Per essere precisi, l’inha visto protagonisti 1.844 detenuti, i quali sono evasi in seguito all’esplosione di una parte della. Sconosciuti armati, difatti, hanno provocato un’esplosione che ha permesso aglidi scappare. Si ritiene che gli esecutori dell’esplosione, come sostengono le forze dell’ordinene, siano riconducibili al movimento secessionista “Indigeni del