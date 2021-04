Europei 2020, sottosegretario Costa: “Puntiamo a 15.000 persone all’Olimpico” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il sottosegretario alla salute del Governo Draghi, Andrea Costa, a Radio Punto Nuovo ha affrontato il tema della presenza del pubblico allo stadio Olimpico per gli Europei 2020, ufficializzata ieri e ancora però oggetto di discussione sul numero di spettatori: “Europei aperti al pubblico? Questa decisione rappresenta un inizio. In base ai numeri, al piano vaccinale ed alle dosi da somministrare, per gli Europei saremo in condizione di fare una serie di valutazioni positive. Non potevamo perdere un evento così importante che deve rappresentare un messaggio di fiducia: la consapevolezza che, da parte della politica, c’è la capacità di programmare ed individuare un percorso che ci porti gradualmente alla normalità. Da parte dell’UEFA c’è stata la richiesta di riempire per circa 25% gli ... Leggi su sportface (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ilalla salute del Governo Draghi, Andrea, a Radio Punto Nuovo ha affrontato il tema della presenza del pubblico allo stadio Olimpico per gli, ufficializzata ieri e ancora però oggetto di discussione sul numero di spettatori: “aperti al pubblico? Questa decisione rappresenta un inizio. In base ai numeri, al piano vaccinale ed alle dosi da somministrare, per glisaremo in condizione di fare una serie di valutazioni positive. Non potevamo perdere un evento così importante che deve rappresentare un messaggio di fiducia: la consapevolezza che, da parte della politica, c’è la capacità di programmare ed individuare un percorso che ci porti gradualmente alla normalità. Da parte dell’UEFA c’è stata la richiesta di riempire per circa 25% gli ...

