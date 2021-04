Euro 2020, il Cts frena: “Presto per confermare la presenza dei tifosi” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Cts frena sulla possibile presenza del pubblico negli stadi a Euro 2020: “E’ ancora Presto per dare la conferma”. ROMA – Il Cts frena sulla possibile presenza del pubblico negli stadi italiani a Euro 2020. Dopo il via libera da parte del ministro Speranza, il Comitato tecnico-scientifico ha ribadito che al momento “non è possibile confermare l’apertura degli impianti ai tifosi. Siamo disponibili a rivedere la questione nelle prossime settimane alla luce della campagna di vaccinazione in corso in Italia“. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è in stretto contatto con il premier Draghi e la sottosegretaria Vezzali per non rischiare di perdere la competizione. La posizione del ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il Ctssulla possibiledel pubblico negli stadi a: “E’ ancoraper dare la conferma”. ROMA – Il Ctssulla possibiledel pubblico negli stadi italiani a. Dopo il via libera da parte del ministro Speranza, il Comitato tecnico-scientifico ha ribadito che al momento “non è possibilel’apertura degli impianti ai. Siamo disponibili a rivedere la questione nelle prossime settimane alla luce della campagna di vaccinazione in corso in Italia“. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, è in stretto contatto con il premier Draghi e la sottosegretaria Vezzali per non rischiare di perdere la competizione. La posizione del ...

