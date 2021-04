Esami arrivati in Italia Oggi la verità da Mosca Sarà davvero Denise?

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Manila Alfano Dopo il braccio di ferro con la tv russa Piera Maggio ha saputo l'esito prima della diretta Alla fine, un contatto dalla Russia è arrivato. E così l'avvocato Giacomo Frazzitta ha accettato di partecipare al programma russo «Lasciali parlare» della tv russa Tv1 deciso a cavalcare l'onda e ricavarne il massimo dei guadagni. Lui e la famiglia diPipitone, la bambina scomparsa nel nulla diciassette anni fa a Mazara del Vallo quando aveva solo quattro anni, sanno già. Hanno già scoperto se quella giovane donna bionda e con il naso a patatina, con la stessa età che avrebbe, rapita e allevata in un campo rom è quella bambina che la mamma Piera Maggio cerca da anni. Ma per arrivare ad avere informazioni ha dovuto puntare i piedi e lottare fino alla fine. La famiglia di...

IL GIORNO

Maturità, arriva il curriculum dello studente: come funziona e a cosa servirà all'esame In vista dell'esame di maturità arriva il debutto del curriculum dello studente: si tratta di un ...
A poche ore dalla rivelazione dell'esito dell'esame sul gruppo sanguigno arrivano le prime indiscrezioni: Olesya Rostov, non sarebbe Denise Pipitone ...