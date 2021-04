Covid, stasera riunione Governo - Regioni - Figliuolo su AstraZeneca (Di mercoledì 7 aprile 2021) riunione alle 20 tra il Governo e le Regioni sulla vicenda del vaccino AstraZeneca. Saranno presenti i ministri degli Affari regionali Mariastella Gelmini, della Salute Roberto Speranza e il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021)alle 20 tra ile lesulla vicenda del vaccino. Saranno presenti i ministri degli Affari regionali Mariastella Gelmini, della Salute Roberto Speranza e il ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid stasera Covid, stasera riunione Governo - Regioni - Figliuolo su AstraZeneca Riunione alle 20 tra il governo e le Regioni sulla vicenda del vaccino AstraZeneca. Saranno presenti i ministri degli Affari regionali Mariastella Gelmini, della Salute Roberto Speranza e il ...

Covid, il punto in Toscana FIRENZE, 07 APR - "La campagna vaccinale toscana procede su tre grandi filoni: il completamento degli over80, la priorità per la fascia di età tra 70 e 79 anni con Astrazeneca e portare avanti con Mod ...

