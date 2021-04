Covid: riaperture a maggio o aprile? Ecco cosa attendersi dal governo Draghi (Di mercoledì 7 aprile 2021) La parola riaperture, soprattutto dopo le prolungate chiusure per Covid, fa un bell'effetto. Non è, però, ancora certo quale possa essere il momento in cui si inizierà a vedere un allentamento delle restrizioni delle misure anti-Covid. Ad oggi, però, c'è un orizzonte in cui si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, grazie al fatto che la progressione della campagna vaccinale, l'efficacia delle restrizioni in atto e l'arrivo della bella stagione potrebbero permettere di tirare il fiato. riaperture in Italia: la situazione Il malessere socio-economico che sta emergendo nel Paese è un dato ben chiaro all'osservazione del governo Draghi che, però, vede in quest'ultima fase di aprile una sorta di ultimo sforzo. L'obiettivo è arrivare alla fine del mese con dati che, ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 7 aprile 2021) La parola, soprattutto dopo le prolungate chiusure per, fa un bell'effetto. Non è, però, ancora certo quale possa essere il momento in cui si inizierà a vedere un allentamento delle restrizioni delle misure anti-. Ad oggi, però, c'è un orizzonte in cui si inizia a vedere la luce in fondo al tunnel, grazie al fatto che la progressione della campagna vaccinale, l'efficacia delle restrizioni in atto e l'arrivo della bella stagione potrebbero permettere di tirare il fiato.in Italia: la situazione Il malessere socio-economico che sta emergendo nel Paese è un dato ben chiaro all'osservazione delche, però, vede in quest'ultima fase diuna sorta di ultimo sforzo. L'obiettivo è arrivare alla fine del mese con dati che, ...

