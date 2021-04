Covid: oggi 13.708 nuovi casi e 627 morti, positività al 4% (Di mercoledì 7 aprile 2021) Risalgono i positivi al test Covid - 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 13.708, ieri erano stati 7.767. I tamponi molecolari e antigenici sono notevolmente risaliti, dopo il forte calo del ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Risalgono i positivi al test- 19 in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati 13.708, ieri erano stati 7.767. I tamponi molecolari e antigenici sono notevolmente risaliti, dopo il forte calo del ...

