Cavese, è una sconfitta che pesa: la Ternana si impone 7-2 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la cavalcata della Ternana dei record, già da sabato scorso matematicamente prima nel campionato del girone C di serie C e quindi promossa in B: allo stadio Libero Liberati la squadra di Cristiano Lucarelli ha battuto oggi pomeriggio per 7-2 la Cavese, nel recupero del 28/o turno. Una nuova giornata di festa, non solo per il 26/o successo della stagione con tanto di goleada, per la squadra di casa, che al termine della partita è stata protagonista della cerimonia di premiazione per la vittoria del torneo, alla presenza del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stato emozionante – ha commentato Lucarelli dopo aver alzato la coppa -, ma rimane il rammarico di come sarebbe stata con i nostri tifosi. Purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere le due curve piene e in una stagione trionfale rimane ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNon si ferma la cavalcata delladei record, già da sabato scorso matematicamente prima nel campionato del girone C di serie C e quindi promossa in B: allo stadio Libero Liberati la squadra di Cristiano Lucarelli ha battuto oggi pomeriggio per 7-2 la, nel recupero del 28/o turno. Una nuova giornata di festa, non solo per il 26/o successo della stagione con tanto di goleada, per la squadra di casa, che al termine della partita è stata protagonista della cerimonia di premiazione per la vittoria del torneo, alla presenza del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. “E’ stato emozionante – ha commentato Lucarelli dopo aver alzato la coppa -, ma rimane il rammarico di come sarebbe stata con i nostri tifosi. Purtroppo non ho avuto la possibilità di vedere le due curve piene e in una stagione trionfale rimane ...

