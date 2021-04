Cat Calling è reato in Italia? Che cosa è (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti si sta parlando tantissimo del fenomeno del Cat Calling. Anche l’attrice Vittoria Puccini si affiancata alla battaglia della nuova iena di Italia . Ma di cosa si tratta? è un reato? Cat Calling, la battaglia di Aurora Ramazzotti Lo scorso 29 marzo, la figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker ha denunciato un fatto che da tempi immemori è considerato un vezzo comune a molti uomini, quello di fischiare o commentare l’aspetto fisico delle donne. E’ accaduto anche alla neo-Iena Aurora Ramazzotti che dopo essersi allenata all’aperto, ha pubblicamente denunciato di aver ricevuto fischi e commenti da parte di alcuni passanti.”: “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora così di frequente?. Nonostante io sia una che in ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Dopo la denuncia di Aurora Ramazzotti si sta parlando tantissimo del fenomeno del Cat. Anche l’attrice Vittoria Puccini si affiancata alla battaglia della nuova iena di. Ma disi tratta? è un? Cat, la battaglia di Aurora Ramazzotti Lo scorso 29 marzo, la figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice Michelle Hunziker ha denunciato un fatto che da tempi immemori è considerato un vezzo comune a molti uomini, quello di fischiare o commentare l’aspetto fisico delle donne. E’ accaduto anche alla neo-Iena Aurora Ramazzotti che dopo essersi allenata all’aperto, ha pubblicamente denunciato di aver ricevuto fischi e commenti da parte di alcuni passanti.”: “Ci rendiamo conto che nel 2021 succede ancora così di frequente?. Nonostante io sia una che in ...

