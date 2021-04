Calaiò: “Juve-Napoli? Gara non decisiva, gli azzurri hanno due risultati su tre” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Calaiò: Juve-Napoli non penso sia decisiva, ma e’ uno scontro diretto importante in chiave Champions. Il Napoli ha due risultati su tre a disposizione Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Napoli Magazine.Com” sul Napoli, sulla sfida di questa sera a Torino tra la Juventus e la suadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: SU Napoli – CROTONE “Per difficoltà ed importanza, non essendo nemmeno il suo piede, mi è piaciuto tantissimo il gol mancino di Di Lorenzo al Crotone. Le altre reti sono state abbastanza semplici, tranne la punizione di Mertens anche se conosciamo bene le doti del belga. – afferma Calaiò – Insigne ... Leggi su retecalcio (Di mercoledì 7 aprile 2021)non penso sia, ma e’ uno scontro diretto importante in chiave Champions. Ilha duesu tre a disposizione Emanuele, ex attaccante del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Magazine.Com” sul, sulla sfida di questa sera a Torino tra lantus e la suadra azzurra e di altro. Queste le sue parole: SU– CROTONE “Per difficoltà ed importanza, non essendo nemmeno il suo piede, mi è piaciuto tantissimo il gol mancino di Di Lorenzo al Crotone. Le altre reti sono state abbastanza semplici, tranne la punizione di Mertens anche se conosciamo bene le doti del belga. – afferma– Insigne ...

Advertising

Enzovit : Calaiò: 'Juve-Napoli? Gara non decisiva, gli azzurri hanno due risultati su tre'' - Dalla_SerieA : Napoli, il consiglio di Calaiò: 'C'è bisogno di un ex in società' - - sportli26181512 : #Napoli, il consiglio di #Calaiò: 'C'è bisogno di un ex in società': L'appello dell'attaccante al club azzurro: 'Se… - TUTTOJUVE_COM : Calaiò: 'Il Napoli ha bisogno di un grande ex in società, come Zanetti per l'Inter, Nedved per la Juve e Maldini pe… - fcin1908it : Calaiò: “Al Napoli serve uno come Zanetti per l’Inter o Nedved per la Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Calaiò Juve Napoli, il consiglio di Calaiò: 'C'è bisogno di un ex in società' Dopo il successo contro il Crotone per 4 - 3 , sesto risultato utile consecutivo in campionato (5 vittorie e un pareggio), il Napoli di Rino Gattuso mercoledì alle 18.45 fa visita alla Juve nel recupero della terza giornata. Grazie a questo filotto di risultati positivi, Insigne e compagni sono saliti a quota 56 punti, gli stessi proprio dei bianconeri, quarti in classifica.

Calaiò: "Felice per Gattuso e i calciatori, ora è il momento di correre! Mertens non è in condizione ottimale" Napoli - L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto in diretta a Marte Sport Live - tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio ... Juve e Roma. Alla Juve, a questo punto, ci penseremo ...

Dopo il successo contro il Crotone per 4 - 3 , sesto risultato utile consecutivo in campionato (5 vittorie e un pareggio), il Napoli di Rino Gattuso mercoledì alle 18.45 fa visita allanel recupero della terza giornata. Grazie a questo filotto di risultati positivi, Insigne e compagni sono saliti a quota 56 punti, gli stessi proprio dei bianconeri, quarti in classifica.Napoli - L'ex attaccante del Napoli Emanueleè intervenuto in diretta a Marte Sport Live - tiro al bersaglio, in onda ogni sera su Radio ...e Roma. Alla, a questo punto, ci penseremo ...