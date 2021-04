Atitech, supporto logistico alla flotta presidenziale degli A319CJ operati dal 31mo stormo. Confermato per ulteriori 4 anni il contratto con l’Aeronautica militare (Di mercoledì 7 aprile 2021) Atitech, la MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) indipendente tra le più grandi d’Europa, si è aggiudicata il contratto per il supporto logistico integrato della flotta presidenziale A319CJ, operata dal 31mo stormo dell’Aeronautica militare. Il contratto avrà durata quadriennale e partirà dal prossimo primo luglio. Attualmente la società con base a Capodichino, specializzata nel fornire soluzioni “chiavi in mano” ai propri clienti nel settore delle manutenzioni aeree del mercato Emea (Europe, Middle East, Africa), supporta già la flotta A319CJ. Lo fa dal novembre del 2017, dopo essersi aggiudicata la gara bandita dalla NATO (NSPA). In ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021), la MRO (Maintenance, Repair, Overhaul) indipendente tra le più grandi d’Europa, si è aggiudicata ilper ilintegrato della, operata daldel. Ilavrà durata quadriennale e partirà dal prossimo primo luglio. Attualmente la società con base a Capodichino, specializzata nel fornire soluzioni “chiavi in mano” ai propri clienti nel settore delle manutenzioni aeree del mercato Emea (Europe, Middle East, Africa), supporta già la. Lo fa dal novembre del 2017, dopo essersi aggiudicata la gara bandita dNATO (NSPA). In ...

