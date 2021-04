AstraZeneca e trombosi | attesa la nuova valutazione dell’Ema

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Potrebbero essere stabilite limitazioni all’uso del vaccino AstraZeneca per particolari categorie, in base al rapporto fra rischi e benefici, ad esempio per le donne sotto i 55 anni. L’Ema, Agenzia europea del farmaco, sta conducendo ulteriori indagini, per cercare di chiarire eventuali correlazioni fra i casi di trombosi registrati in diversi Paesi, soprattutto nella popolazione femminile giovane, e il vaccino AstraZeneca. La revisione è in corso. Lo ha confermato anche, con un tweet, il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides: «Siamo in stretto contatto con l’Agenzia europea del farmaco sulla valutazione della farmacovigilanza del vaccino di AstraZeneca. La valutazione è attesa per mercoledì». https://twitter.com/SKyriakidesEU/status/1379409859502821377