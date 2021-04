Anna Tatangelo e Morgan a Name That Tune: le squadre della prima puntata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna Name That Tune – Indovina La Canzone, in prima tv assoluta dal 7 aprile, tutti i mercoledì alle ore 21.30 su TV8. Alla conduzione del programma c’è il mattatore Enrico Papi che con la sua simpatia ed ironia sarà il presentatore della seconda stagione del gioco che quest’anno presenta alcune novità. La prima riguarda le squadre. Saranno sempre due ma le sfide vedranno uomini contro donne in ognuna delle puntate in programma. Quattro i vip in ogni squadra tra personaggi del mondo della musica e dello spettacolo pronti ad affrontare manche a tema musicale. Nella prima puntata di Name That Tune – Indovina La Canzone per la squadra delle donne giocheranno ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Torna– Indovina La Canzone, intv assoluta dal 7 aprile, tutti i mercoledì alle ore 21.30 su TV8. Alla conduzione del programma c’è il mattatore Enrico Papi che con la sua simpatia ed ironia sarà il presentatoreseconda stagione del gioco che quest’anno presenta alcune novità. Lariguarda le. Saranno sempre due ma le sfide vedranno uomini contro donne in ognuna delle puntate in programma. Quattro i vip in ogni squadra tra personaggi del mondomusica e dello spettacolo pronti ad affrontare manche a tema musicale. Nelladi– Indovina La Canzone per la squadra delle donne giocheranno ...

Advertising

lafakedihope : @DarcyyyMS NO GIGI D'ALESSIO E ANNA TATANGELO - voidxemzi : ragazza di periferia - anna tatangelo - chiarusso_ : RT @tvblogit: Nella prima puntata di #NameThatTune – Indovina La Canzone, in onda domani su @TV8it con la conduzione di @EnricoPapi2, gli o… - cmqpiena : @keengin Sì riuscirai a farlo per la persona giusta* ?????? *Anna Tatangelo - YolBlog : #NameThatTune Indovina La #Canzone - presenta Enrico Papi tra gli ospiti Orietta Berti, #AnnaTatangelo -