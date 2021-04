Amazon, profili fake e sindacalizzazione: una storia social (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una squintalata di profili Twitter invadono i social dell’uccellino bianco con il chiaro intento di difendere Amazon e rigettare le pesanti accuse sulle critiche condizioni di lavoro dei dipendenti. Chiaramente, tutti profili fake. E’ quanto sta accadendo sul noto social californiano (passato in seguito sotto la giurisdizione del Delaware), lanciato da Jack Dorsey nell’ormai lontano marzo 2006. Amazon (Adobe Stock)Il piano dell’utilizzo di account fake è di vecchia data: una strategia presente, nel passato, nei periodi in cui le critiche nei confronti di Amazon erano diventate virali, ossia nel 2018 e nella seconda ondata del 2019. Molti degli account Twitter, citati nei rapporti del 2018 e del 2019, guarda caso non esistono più. Altri ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una squintalata diTwitter invadono idell’uccellino bianco con il chiaro intento di difenderee rigettare le pesanti accuse sulle critiche condizioni di lavoro dei dipendenti. Chiaramente, tutti. E’ quanto sta accadendo sul notocaliforniano (passato in seguito sotto la giurisdizione del Delaware), lanciato da Jack Dorsey nell’ormai lontano marzo 2006.(Adobe Stock)Il piano dell’utilizzo di accountè di vecchia data: una strategia presente, nel passato, nei periodi in cui le critiche nei confronti dierano diventate virali, ossia nel 2018 e nella seconda ondata del 2019. Molti degli account Twitter, citati nei rapporti del 2018 e del 2019, guarda caso non esistono più. Altri ...

