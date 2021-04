2 - 1 al Sassuolo, l'Inter vede lo scudetto (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'Inter batte il Sassuolo 2 - 1 nel recupero della 28/a giornata della Serie A e vede lo scudetto sempre più vicino. La squadra di Conte mette a segno la decima vittoria di fila e fa salire a +11 il ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'batte il2 - 1 nel recupero della 28/a giornata della Serie A elosempre più vicino. La squadra di Conte mette a segno la decima vittoria di fila e fa salire a +11 il ...

