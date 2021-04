Vaccino: 1,5 milioni di dosi Pfizer saranno distribuite entro domani (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - "Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiungeranno le Regioni". Lo rende noto un comunicato del commissariato all'emergenza Covid-19 guidato da Francesco Paolo Figliuolo. "Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili. A tal riguardo - si legge nella nota - nell'ultima settimana, è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di Vaccino. Le dosi di Pfizer andranno a integrare la disponibilità di vaccini delle Regioni, che possono già contare sulle rimanenze delle ultime forniture ancora da somministrare". Leggi su agi (Di martedì 6 aprile 2021) AGI - "Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, chela giornata diraggiungeranno le Regioni". Lo rende noto un comunicato del commissariato all'emergenza Covid-19 guidato da Francesco Paolo Figliuolo. "Si tratta in assoluto del lotto di vaccini più consistente consegnato dall'inizio della campagna, di cui beneficeranno in modo particolare i soggetti più vulnerabili. A tal riguardo - si legge nella nota - nell'ultima settimana, è cresciuto del 20% il numero di persone over 80 cui è stata somministrata una dose di. Le dosi di Pfizer andranno a integrare la disponibilità di vaccini delle Regioni, che possono già contare sulle rimanenze delle ultime forniture ancora da somministrare".

Advertising

fanpage : La Pfizer avrebbe sospeso la consegna di 700.000 dosi di vaccino anti-Covid a Israele che sarebbe dovuta avvenire q… - SkyTG24 : Vaccini Covid, Italia: 1,5 milioni di dosi Pfizer in distribuzione entro domani - fisco24_info : Vaccino Covid, in Italia somministrate oltre 11 milioni di dosi: Lombardia, Lazio e Veneto in testa. Sono oltre 3,5… - stormi1904 : RT @GiovaQuez: Ammonta a 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini del mese di aprile, che entro la giornata di domani raggiu… - solops : Generale Figliuolo: “1,5 milioni di dosi del vaccino Pfizer entro domani alle Regioni” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino 5 milioni Vaccino: 1,5 milioni di dosi Pfizer saranno distribuite entro domani Vaccino: 1,5 milioni di dosi Pfizer saranno distribuite entro ...

Vaccini, 1,5 milioni di dosi Pfizer entro domani alle Regioni E' di 1,5 milioni di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini anti Covid - ...80 cui a cui è stata somministrata una dose di vaccino. ...

: 1,di dosi Pfizer saranno distribuite entro ...E' di 1,di dosi Pfizer la prima consegna di vaccini anti Covid - ...80 cui a cui è stata somministrata una dose di. ...