Uomini e Donne, rissa sfiorata tra le corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone (Di martedì 6 aprile 2021) Parterre di Uomini e Donne parecchio animato oggi da una discussione tra Eugenia Rigotti, Vanessa Spoto e Federica Zangla, corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone. Le corteggiatrici del tronista Massimiliano Mollicone durante la puntata di Uomini e Donne trasmessa oggi pomeriggio hanno sfiorato la rissa: Eugenia Rigotti e Vanessa Spoto hanno accusato la nuova corteggiatrice Federica Zangla di aver espresso giudizi su di loro durante l'esterna con il tronista. Massimiliano Mollicone è il nuovo tronista di Uomini e Donne, originario della provincia di Latina.

