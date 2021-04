Taylor Swift duetta con Maren Morris (Di martedì 6 aprile 2021) Taylor Swift pubblica “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile Taylor Swift è su tutte le piattaforme “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile. Sei in tutto le canzoni scritte recentemente che… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 6 aprile 2021)pubblica “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “’s version”, in uscita il 9 aprileè su tutte le piattaforme “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “’s version”, in uscita il 9 aprile. Sei in tutto le canzoni scritte recentemente che… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

team_world : Sono state appena annunciate le nomination dei #BRITs la cui cerimonia di premiazione si terrà l'11 maggio a Londra… - folkvmillie : @wanneidie caelotta ma ascolti taylor swift??? l’ho visto dal fissato shock - mutualrespect__ : Ecco un brano per te… New Year’s Day di Taylor Swift - ElisabettaAtze5 : RT @f4llixng: mA tAyLOr SwIft NOn Se lA cAgA neSSunO - _habit94 : RT @f4llixng: mA tAyLOr SwIft NOn Se lA cAgA neSSunO -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Swift Taylor Swift svela tutte le tracce del nuovo 'Fearless' Taylor Swift ha aperto la sua cassaforte e ha svelato le tracce che faranno parte del nuovo Fearless. L'album, secondo la versione di Taylor Swift, uscirà il nove aprile. In un post su Instagram, la ...

Taylor Swift: nuova collaborazione con Keith Urban La popstar sta ri - registrando le sue hit per ostacolare i nuovi boss della sua vecchia etichetta discografica. Taylor Swift sta registrando una canzone insieme al collega del country Keith Urban.

Taylor Swift svela tutte le tracce del nuovo 'Fearless' Agenzia ANSA Taylor Swift duetta con Maren Morris Taylor Swift è su tutte le piattaforme “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile. Sei in tutto le canzoni scritte ...

Clarisse londinesi da hit parade. “Light For The World” scalda i cuori e scala le classifiche quindi ha raggiunto il quinto posto nella pop chart (superando superstar come Taylor Swift) per poi conquistare mezzo globo. “Mai ci saremmo aspettate risultati del genere” racconta al telefono Suor ...

ha aperto la sua cassaforte e ha svelato le tracce che faranno parte del nuovo Fearless. L'album, secondo la versione di, uscirà il nove aprile. In un post su Instagram, la ...La popstar sta ri - registrando le sue hit per ostacolare i nuovi boss della sua vecchia etichetta discografica.sta registrando una canzone insieme al collega del country Keith Urban.Taylor Swift è su tutte le piattaforme “You all over me”, primo estratto dalla nuova versione del disco del 2008 “Fearless”, “Taylor’s version”, in uscita il 9 aprile. Sei in tutto le canzoni scritte ...quindi ha raggiunto il quinto posto nella pop chart (superando superstar come Taylor Swift) per poi conquistare mezzo globo. “Mai ci saremmo aspettate risultati del genere” racconta al telefono Suor ...