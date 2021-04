Star Trek: Picard, primo teaser trailer della seconda stagione. Torna Q!HDblog.it (Di martedì 6 aprile 2021) La seconda stagione di Star Trek: Picard è ancora distante, ma in occasione del First Contact Day ne è stato mostrato il primo trailer, con forti indizi (poi confermati ufficialmente e al di là del ragionevole dubbio) di un ritorno di un personaggio (più precisamente, antagonista) ben conosciuto dai fan del franchise creato da Gene Roddenberry: Q, entità semidivina, onnipotente e onnisciente nata nella serie The Next Generation e poi ripreso anche in Deep Space Nine e Voyager. A interpretarlo sarà nuovamente John De Lancie, il “volto” storico che l’aveva anche doppiato nella serie animata Lower Decks. Di seguito il trailer. “The trial never ends.” #StarTrekPicard #FirstContactDay ... Leggi su helpmetech (Di martedì 6 aprile 2021) Ladiè ancora distante, ma in occasione del First Contact Day ne è stato mostrato il, con forti indizi (poi confermati ufficialmente e al di là del ragionevole dubbio) di un ritorno di un personaggio (più precisamente, antagonista) ben conosciuto dai fan del franchise creato da Gene Roddenberry: Q, entità semidivina, onnipotente e onnisciente nata nella serie The Next Generation e poi ripreso anche in Deep Space Nine e Voyager. A interpretarlo sarà nuovamente John De Lancie, il “volto” storico che l’aveva anche doppiato nella serie animata Lower Decks. Di seguito il. “The trial never ends.” ##FirstContactDay ...

