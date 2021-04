Serie B, la gara Cremonese-Empoli verrà recuperata il 13 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) La Lega B comunica che la gara tra Cremonese ed Empoli, valevole per la 12a giornata di ritorno della Serie BKT, si recupererà il 13 aprile alle ore 16. Questo il comunicato: Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, ? visto il C.U. LNPB n. 198 del 1 ° aprile u.s. con il quale era stato disposto il rinvio della gara Cremonese – Empoli a data da destinarsi; ? sentite le Società coinvolte; ? in virtù dell’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020; dispone che il recupero della gara Cremonese – Empoli, valida per la 12ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2020/2021, venga disputato martedì 13 aprile 2021 alle ore ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 6 aprile 2021) La Lega B comunica che latraed, valevole per la 12a giornata di ritorno dellaBKT, si recupererà il 13alle ore 16. Questo il comunicato: Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, ? visto il C.U. LNPB n. 198 del 1 °u.s. con il quale era stato disposto il rinvio dellaa data da destinarsi; ? sentite le Società coinvolte; ? in virtù dell’art. 3.1 del C.U. LNPB n. 29 del 13 ottobre 2020; dispone che il recupero della, valida per la 12ª giornata di ritorno del CampionatoBKT 2020/2021, venga disputato martedì 132021 alle ore ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie gara Il Napoli parte per Torino: tamponi negativi prima della partita con la Juve La gara dell'Allianz Stadium tra i partenopei e i bianconeri, che si sarebbe dovuta giocare a ottobre, sta vivendo l'ennesima puntata di una serie infinita dopo l'ennesimo rinvio arrivato a metà ...

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA UNICS KAZAN/ Video streaming tv: le parole di Sasha Djordjevic ... martedì 6 aprile 2021, è la partita valida come gara - 1 della semifinale della Eurocup 2020 - ... come già era stato nei quarti di finale, prevede serie al meglio di tre partite, dunque chi per primo ...

Serie B. Ascoli-L.R. Vicenza 2-1, il post gara di mister Sottil Tuttocampo Inter, Sanchez verso una maglia da titolare contro il Sassuolo Vigilia di campionato in casa Inter. I nerazzurri domani alle 18.45 affronteranno il Sassuolo nella gara valida per il recupero della 28esima giornata di Serie A. L’Inter è lanciata verso la conquista ...

Tricolore di rallycross: a Maggiora è show dei kart. Marcello Gallo si impone in volata Il «film» della gara testimonia come il gozzanese ha strappato il successo ... sembra fatta e invece il primo di una serie di colpi di scena con il campione italiano che commette un errore e dal primo ...

