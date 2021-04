Sconcerti | Pirlo abbia l’umiltà di partire dal basso e imparare il mestiere

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 6 aprile 2021) Sul Corriere della Sera, Marioanalizza le cause dell’annata sottotono della Juventus. Due essenzialmente: il buco a centrocampo e l’assenza di riserve all’altezza di Morata e Dybala. Ma la Juventus ha tutte le carte in regola per tornare competitiva la prossima stagione. Una certezza, però, c’è: che non ci sarà più in panchina. Del qualescrive che dovrebbe averedidalil suo. “La Juve ha molto materiale. Tornerà competitiva già ad agosto. E qui siamo all’ultima domanda: con o senza? Certamente senza.è un ottimo tecnico che deve averee il tempo didal, ...