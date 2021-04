Riapertura dal 20 aprile: la situazione attuale e cosa potrebbe cambiare (Di martedì 6 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta sono alle spalle e tornano le restrizioni Covid disposte dai vecchi e dal nuovo decreto. Ma il mese di aprile potrebbe diventare una scadenza entro cui potrebbero concretizzarsi delle riaperture, quantomeno a partire dal 20 aprile. Un orizzonte che, al momento, è solo ipotetico e che potrebbe essere reso possibile da determinate condizioni, ma il dibattito è sicuramente aperto. Le discussioni avranno protagonisti come di consueto il governo, oggi espressione di una maggioranza che ha punti di vista eterogenei sulla questione riaperture, e i tecnici. Da una parte il timore relativo al contagio su dati che restano alti soprattutto sul fronte delle ospedalizzazioni, dall'alta la necessità di fare i conti con la situazione socio-economica di un Paese stremato da oltre ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 6 aprile 2021) Pasqua e Pasquetta sono alle spalle e tornano le restrizioni Covid disposte dai vecchi e dal nuovo decreto. Ma il mese didiventare una scadenza entro cuiro concretizzarsi delle riaperture, quantomeno a partire dal 20. Un orizzonte che, al momento, è solo ipotetico e cheessere reso possibile da determinate condizioni, ma il dibattito è sicuramente aperto. Le discussioni avranno protagonisti come di consueto il governo, oggi espressione di una maggioranza che ha punti di vista eterogenei sulla questione riaperture, e i tecnici. Da una parte il timore relativo al contagio su dati che restano alti soprattutto sul fronte delle ospedalizzazioni, dall'alta la necessità di fare i conti con lasocio-economica di un Paese stremato da oltre ...

