Quando torna la zona gialla nel Lazio? I dati aggiornati Aprile 2021 (Di martedì 6 aprile 2021) E se prima l'Italia poteva essere "suddivisa" in diverse fasce di rischio, ora il Paese è "bicolore". Regioni in zona arancione o rossa, nessun'altra alternativa. Niente zona gialla, almeno fino a Quando la curva epidemiologia non darà segnali incoraggianti. Fino a quel momento, gli italiani si troveranno alle prese (ancora una volta) con le misure restrittive di sempre: spostamenti limitati (vietati in zona rossa), bar e ristoranti chiusi al pubblico, negozi aperti in zona arancione, saracinesche abbassate in quella rossa. Ma tra una restrizione e l'altra per accelerare la campagna di vaccinazione e frenare la corsa del virus, c'è anche la possibilità di allentare le misure se i contagi sono in calo e i numeri non sono allarmanti. Sì, perché il nuovo Decreto (in vigore da domani) sarà ...

