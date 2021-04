Pubblico allo stadio per Euro 2020 | Gravina FIGC | “Disponibilità dal Governo”

(Di martedì 6 aprile 2021)perin Italia? Ildi Mario Draghi, secondo quanto rivelato dal Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio () Gabriele, avrebbe dato laper aprire, ovviamente in numero contingentato, gli impianti sportivi in vista delle partite del torneo continentale che vedrà impegnata anche la Nazionale di calcio italiana guidata dal Commissario Tecnico Roberto Mancini.per? Le parole diUna possibilità che porterebbe un pizzico di normalità in un periodo, che oramai dura da un anno, governato dall’avvento della pandemia mondiale ...

Ringrazio in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al Cts distadio Olimpico di Roma nel mese di giugno in occasione del ......in particolare il Ministro della Salute Roberto Speranza perché ci ha comunicato di aver dato incarico al CTS di individuare le migliori soluzioni che consentiranno la presenza di...Il Governo ha dato la disponibilità alla Federcalcio per quanto riguarda la presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma per le partite degli Europei 2021 di calcio, in programma a partire ...Svolta importantissima per quanto riguarda la presenza del pubblico allo Stadio Olimpico di Roma per la partita inaugurale dell’Europeo 2021. Il Governo, nella persona del Ministro della Salute Speran ...