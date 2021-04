Protesta dei ristoratori, a Montecitorio scontri con la polizia. E spunta il 'Jake lo sciamano' italiano (Di martedì 6 aprile 2021) Tafferugli in piazza Montecitorio tra manifestanti e polizia durante la manifestazione di commercianti e ristoratori per chiedere le riaperture. ' Buffoni ' e ' libertà ' le urla partite dalla piazza, ... Leggi su leggo (Di martedì 6 aprile 2021) Tafferugli in piazzatra manifestanti edurante la manifestazione di commercianti eper chiedere le riaperture. ' Buffoni ' e ' libertà ' le urla partite dalla piazza, ...

Advertising

Corriere : Tensioni alla protesta dei ristoratori in piazza Montecitorio - SkyTG24 : Protesta dei mercatali sulla A1, autostrada bloccata nel Casertano - SkyTG24 : Covid, a Milano la protesta dei venditori ambulanti. VIDEO - Game_Set_Match_ : @StefanoSamma7 @AndreaStair De Luca protesta per la distribuzione delle dosi penalizzante per la Campania ma poi re… - MuredduGiovanni : RT @Cresporex: #tagadala7 #tagada @tagadala7 VERGOGNA..PANELLA.. DAVANTI ALLA PROTESTA DEI CITTADINI DISPERATI CHE DA UN ANNO NON LAVORANO… -