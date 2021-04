Piers Morgan | “Lady Diana sarebbe rimasta inorridita dalla rottura tra Harry e William”

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 6 aprile 2021) “tra”. Ad affermarlo e il giornalista britannico, ex presentatore di Good Morning Britain, allontanatotrasmissione dopo aver affermato di non credere alla versione di Meghan, quella raccontata a Oprah Winfrey in un’intervista bomba trasmessaCbs. “Conoscevo bene la principessa” ha dichiaratofra i fratelli, sconvoltafrattura trae la famiglia reale, dalle ...