Pd: Renzi, 'con Letta niente ci impedisce di parlare ognuno con sua opinione' (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Con Letta "ci siamo rivisti dopo qualche anno, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo avuto la nota vicenda del passaggio a palazzo Chigi. Abbiamo parlato dei figli, di quanto sono cresciuti, e poi abbiamo affrontato tutti gli altri temi". Lo ha detto Matteo Renzi a proposito dell'incontro con il segretario del Pd a L'aria che tira. "Non c'è nessun impedimento personale che impedisca di parlarsi, ciascuno si tiene la sua opinione", ha spiegato il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 6 aprile 2021) Roma, 6 apr (Adnkronos) - Con"ci siamo rivisti dopo qualche anno, ci conosciamo da tanti anni, abbiamo avuto la nota vicenda del passaggio a palazzo Chigi. Abbiamo parlato dei figli, di quanto sono cresciuti, e poi abbiamo affrontato tutti gli altri temi". Lo ha detto Matteoa proposito dell'incontro con il segretario del Pd a L'aria che tira. "Non c'è nessun impedimento personale che impedisca di parlarsi, ciascuno si tiene la sua", ha spiegato il leader di Iv.

