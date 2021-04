Palermo verso la zona rossa | oggi la decisione

(Di martedì 6 aprile 2021) PALERMO – “Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di Palermo, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. I parametri per dichiarare la ‘zona rossa’ non sono stati ancora raggiunti ma non escluderei, nella giornata di martedì, 6 aprile, l’adozione del provvedimento, d’intesa con il sindaco, quale utile misura preventiva per evitare il picco dei positivi al Covid”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dopo un confronto nel pomeriggio di ieri con i vertici del dipartimento regionale per la Salute

ILOVEPACALCIO : #Palermo, buone notizie in vista della sfida contro il #Monopoli ? - bizcommunityit : Palermo verso la zona rossa: il punto sui contagi - SiciliaReporter : Palermo, Covid: Orlando “Dati preoccupanti”, si va verso la zona rossa - ilmattinodisici : Covid, Palermo verso la zona rossa - fainformazione : In Sicilia 909 i nuovi positivi al Covid e 20 i decessi: Palermo verso zona Rossa I dati relativi all'emergenza Co… -

la zona rossa Con questi datiè vicinissima alla zona rossa. Lo ha anche chiesto il sindaco della città, Leoluca Orlando, per porre un freno all'avanzata del virus, che in un ...'Abbiamo registrato negli ultimi giorni un aumento dei contagi nella città di, con una conseguente crescente pressione sui reparti di terapia intensiva. I parametri per dichiarare la 'zona ...Dopo la zona rossa disposta per il week end lungo di Pasqua, l'Italia torna ad essere divisa tra il rosso e l'arancione. E in attesa del prossimo monitoraggio e dell'eventuale verifica a metà aprile, ...L'Isola è sesta in Italia per numero di nuovi casi ma è tra le 12 regioni che cambia color dopo la zona rossa di Pasqua ...