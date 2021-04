Ore d’attesa per Denise Pipitone: in arrivo l’esito dei test sul gruppo sanguigno (Di martedì 6 aprile 2021) Non vogliono cadere nella trappola della rete televisiva russa, non vogliono finire in questa sorta di tritacarne. La famiglia di Denise Pipitone, seppur con la speranza che Olesya Rostova possa essere la bambina siciliana scomparsa nel 2004, vuole affrontare la vicenda in modo diverso. Per questo anche oggi l’avvocato di Piera Maggio dalle colonne di Repubblica fa sapere che si attendono i documenti con tutti i test. Devono arrivare prima che il programma vada in onda, su questo non si transige. E se nons i troverà l’accordo con l’emittente russa dove andrà in onda domani pomeriggio il programma ( che però sarà registrato oggi) si chiederà l’intervento della magistratura. Dalla Russia nessuna notizia per la famiglia di Denise Pipitone: ore d’attesa L’avvocato spiega: Hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 6 aprile 2021) Non vogliono cadere nella trappola della rete televisiva russa, non vogliono finire in questa sorta di tritacarne. La famiglia di, seppur con la speranza che Olesya Rostova possa essere la bambina siciliana scomparsa nel 2004, vuole affrontare la vicenda in modo diverso. Per questo anche oggi l’avvocato di Piera Maggio dalle colonne di Repubblica fa sapere che si attendono i documenti con tutti i. Devono arrivare prima che il programma vada in onda, su questo non si transige. E se nons i troverà l’accordo con l’emittente russa dove andrà in onda domani pomeriggio il programma ( che però sarà registrato oggi) si chiederà l’intervento della magistratura. Dalla Russia nessuna notizia per la famiglia di: oreL’avvocato spiega: Hanno ...

Advertising

Corriere : Taranto, 78enne positivo aspetta il ricovero per 28 ore in ambulanza - messveneto : Vaccinazioni a Pasquetta all'ente Fiera: tempi d'attesa superiori anche alle due ore: In fila a Martignacco volonta… - fuskox90 : @MarcoXXII @GaleJr7 Si ?????? Comunque ho fatto 3 ore d’attesa Ci sono arrivato troppo freddo ?? Se no ti dico che sn… - Fragment_84 : @cinziaberardi1 La vit. D e l'aspirina sono riuscito a dargliela, in famiglia abbiamo fatto un sacco di tentativi d… - welfera : @chiaberger Io l'ho fatto lo scorso anno, in pieno lockdown, con Tim. Il riconoscimento era addirittura da casa, no… -

Ultime Notizie dalla rete : Ore d’attesa ArcelorMittal, Arcuri: presto da Invitalia i 400 milioni di euro Il Sole 24 ORE