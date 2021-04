Metroid Prime 4 se ci sei batti un colpo. Nintendo non parla del gioco da 800 giorni

Advertising

Eurogamer_it : Sono passati 800 giorni dall'ultima notizia su #MetroidPrime4. - PokeMillennium : Disponibile la demo del fan-game 2D dedicato a Metroid Prime Articolo di @Agne_23_ #PokemonMillennium #Metroid… - infoitscienza : Metroid Prime 2D, il remake creato da fan ha una demo giocabile - zazoomblog : Metroid Prime 2D il remake creato da fan ha una demo giocabile – Notizia – Nintendo SwitchVideogiochi per PC e cons… - Multiplayerit : Metroid Prime 2D, il remake creato da fan ha una demo giocabile -

Di4 sappiamo ancora poco o nulla, sebbene siano già passati quattro anni dal primo annuncio e un paio d'anni da quando lo sviluppo è ricominciato da zero. Per colmare l'attesa, gli ...WHERE THE HEART LEADS Creato dallo studio di veterani, Where the Heart Leads sarà un'avventura narrativa surreale dove le decisioni che si prenderanno cambieranno inevitabilmente il ...Sono passati ben 800 giorni da quando è stata comunicata l'ultima notizia riguardante Metroid Prime 4. Il prossimo capitolo del franchise Metroid non ha ancora una data di lancio, quindi i fan ...Team SCU ha pubblicato la prima demo di Metroid Prime 2D, progetto amatoriale dedicato alla celebre serie Nintendo.