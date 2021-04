Liverpool, Klopp: «Vendetta Real Madrid? Ecco cosa penso» (Di martedì 6 aprile 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato prima del match di Champions League contro il Real Madrid Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato prima del match di Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BT Sport. MANCHESTER CITY – «È una partita molto importate in circostanze piuttosto strane perchè questo è il capo di allenamento ma il Real ci gioca il campionato e la Champions qua, loro sono abituati. Dobbiamo creare l’atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portalo in campo». Vendetta DEL 2018 – «Non ci ho pensato. Ho pensato a diverse cose ma non a questa. Dobbiamo farci trovare pronti alla gara di questa sera e portare quello che ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 6 aprile 2021) Jurgen, allenatore del, ha parlato prima del match di Champions League contro ilJurgen, allenatore del, ha parlato prima del match di Champions League contro il. Le sue dichiarazioni ai microfoni di BT Sport. MANCHESTER CITY – «È una partita molto importate in circostanze piuttosto strane perchè questo è il capo di allenamento ma ilci gioca il campionato e la Champions qua, loro sono abituati. Dobbiamo creare l’atmosfera, lo abbiamo fatto negli spogliatoi e dobbiamo portalo in campo».DEL 2018 – «Non ci ho pensato. Ho pensato a diverse cose ma non a questa. Dobbiamo farci trovare pronti alla gara di questa sera e portare quello che ...

