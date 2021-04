Le tre regioni che possono cambiare colore con l'ordinanza di Speranza del 9 aprile (Di martedì 6 aprile 2021) Tre territori sperano di lasciare l'area restrittiva di rischio covid più elevato da lunedì 12 aprile. Attesa per la nuova cabina di regia. L'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza è in ... Leggi su today (Di martedì 6 aprile 2021) Tre territori sperano di lasciare l'area restrittiva di rischio covid più elevato da lunedì 12. Attesa per la nuova cabina di regia. L'del ministro della Salute Robertoè in ...

Advertising

maumal69 : RT @GenCar5: Abbiamo santificato la #Pasqua sospendendo le vaccinazioni. 100.000 dosi in tre giorni, con 2,3 milioni di dosi ferme nei frig… - Mr_Sharif : RT @GenCar5: Abbiamo santificato la #Pasqua sospendendo le vaccinazioni. 100.000 dosi in tre giorni, con 2,3 milioni di dosi ferme nei frig… - AlexxAime : RT @GenCar5: Abbiamo santificato la #Pasqua sospendendo le vaccinazioni. 100.000 dosi in tre giorni, con 2,3 milioni di dosi ferme nei frig… - silvanaparolisi : RT @GenCar5: Abbiamo santificato la #Pasqua sospendendo le vaccinazioni. 100.000 dosi in tre giorni, con 2,3 milioni di dosi ferme nei frig… - romatoday : Le tre regioni che possono cambiare colore con l'ordinanza di Speranza del 9 aprile -