Jack Miller pensa ad operarsi, Portimao a rischio? (Di martedì 6 aprile 2021) Jack Miller aveva iniziato egregiamente la stagione 2021 di MotoGP, brillando nei test. Il record della pista fatto segnare in quell’occasione aveva fatto ricadere tutti i favori dei pronostici sull’australiano. Le due gare hanno poi recitato un altro copione. È stato infatti il team Yamaha Factory a portarsi a casa entrambi i round. Uno Vinales e uno Quartararo, battendo proprio le Ducati. Quelle Pramac però. Il numero 43 nel primo round ha accusato un forte decadimento del posteriore, concludendo in nona posizione. Risultato bissato anche nel secondo round, dopo le forti scaramucce con Joan Mir. Insomma, ci si aspettava tutt’altro inizio da Jack Miller. Egli stesso non si ritiene soddisfatto, ma a preoccuparlo ci sarebbe ben altro in vista. Dal contatto con Mir ai problemi fisici, Jack ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 aprile 2021)aveva iniziato egregiamente la stagione 2021 di MotoGP, brillando nei test. Il record della pista fatto segnare in quell’occasione aveva fatto ricadere tutti i favori dei pronostici sull’australiano. Le due gare hanno poi recitato un altro copione. È stato infatti il team Yamaha Factory a portarsi a casa entrambi i round. Uno Vinales e uno Quartararo, battendo proprio le Ducati. Quelle Pramac però. Il numero 43 nel primo round ha accusato un forte decadimento del posteriore, concludendo in nona posizione. Risultato bissato anche nel secondo round, dopo le forti scaramucce con Joan Mir. Insomma, ci si aspettava tutt’altro inizio da. Egli stesso non si ritiene soddisfatto, ma a preoccuparlo ci sarebbe ben altro in vista. Dal contatto con Mir ai problemi fisici,...

dinoadduci : Jack Miller verso l'operazione al braccio per sindrome compartimentale - gponedotcom : Jack Miller, sindrome compartimentale: a Barcellona per controlli: L'australiano della Ducati si richerà a Barcello… - infoitsport : MotoGP, bega Ducati: Jack Miller a rischio sala operatoria - KZeneise : ...dopo Zarco, abbiamo un' altro KILLER...! - gp_undar : RT @gponedotcom: Jack Miller Vs Joan Mir: il video del contatto in rettilineo a Losail: VIDEO - Il pilota Ducati ed il campione del mondo d… -