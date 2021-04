Il Monte riorganizza il vertice Bastianini prepara la vendita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monte riorganizza

Corriere della Sera

Vidon Combatte, Monteleone di Fermo e Smerillo sono attualmente i tre Comuni 'Covid free' dove non si registrano contagi....Rione Clodio a seguito del flusso di traffico su via Bastioni Settentrionali " direzione mare/,... valorizzando il suo straordinario patrimonio storico e artistico e la viabilità siper ...Negli ultimi mesi l’ateneo pugliese ha adottato macchine virtuali e cloud di Microsoft per rimanere vicino agli studenti e migliorare la proposta educativa ...Si posta il Centro per l’impiego e gli spazi saranno usati dall’Alberghiero. Una parte dell’edificio accoglierà la sede della Protezione civile provinciale ...